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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 12:26 09.10.2018 - 12:26

Брюссель. 9 октября. ИНТЕРФАКС - ЕС выражает серьезную озабоченность в связи с попыткой кибератаки на ОЗХО, нацеленной на подрыв целостности организации, говорится в тексте заявления постоянного представителя Австрии при ОЗХО Хайдемарии Гюрер к 89-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

"ЕС выражает серьезную обеспокоенность в связи с этой попыткой подорвать целостность ОЗХО. Мы сожалеем о таких действиях, которые подрывают международный закон и международные институты", - говорится в заявлении Х.Гюрер, чья страна в данный момент председательствует в ЕС.

Кроме того, ЕС, по ее словам, вновь выступает с осуждением инцидента в британском Солсбери, а также призвал Россию полностью раскрыть программу по химическому веществу "Новичок" для ОЗХО.

В Гааге во вторник открылась 89-я сессия Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на которой обсуждаются вопросы, связанные с финансированием процесса передачи техсекретариату ОЗХО права определять виновных в применении химического оружия.

На прошлой неделе власти Нидерландов объявили, что предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО в апреле 2018 года. По утверждению следователей, за атакой стоят сотрудники ГРУ.

В МИД РФ назвали обвинения Нидерландов "очередной срежиссированной пропагандистской акцией" в отношении России.

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