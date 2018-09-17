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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 13:07 17.09.2018 - 13:07

Брюссель. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - У граждан Македонии на референдуме по названию страны должна быть возможность волеизъявления без постороннего вмешательства, заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Одни должны иметь возможность объективно высказать свое мнение без внешнего влияния", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

"Речь идет об исторической возможности воспользоваться демократическим правом. И такое послание исходило от высокого представителя (ЕС по иностранным делам Ф.Могерини)", - отметила М.Коцьянчич.

Она добавила, что позиция ЕС по этому вопросу остается неизменной.

Так представитель Ф.Могерини ответила на просьбу изложить позицию ЕС "по российской кампании дезинформации, которая направлена против референдума в Македонии", как об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, находящийся с визитом в стране.

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