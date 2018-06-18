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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 18:18 18.06.2018 - 18:18

Брюссель. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Евросоюз не стремится остановить миграцию, приоритетом Брюсселя является борьба с работорговлей и незаконным въездом, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на пресс-конференции в связи с переговорами министров иностранных дел группы стран G5 Сахель (Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер, Чад).

"Миграция всегда существовала. И в этот момент необходимо напомнить два фактора. Во-первых, есть больше миграционных потоков внутри Африки, чем из Африки в Европу. Иногда об этом забывают. Во-вторых, есть некоторые экономические сектора в Европе, которые без иммиграции просто однажды не смогли бы действовать", - сказала Ф.Могерини.

"То, что нужно прекратить, - это торговлю людьми, незаконную иммиграцию, эксплуатацию отчаяния людей, готовых на все, включая попытку пересечь море на ненадежном судне", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Приоритет заключается в том, чтобы бороться против торговли людьми и стоящих за этим преступных группировок, сказала Ф.Могерини, отметив, что контрабанда людей нередко связана с преступной деятельностью других видов: незаконной торговлей оружием, наркотрафиком.

"А иногда речь идет также о финансировании террористических организаций и другой преступной деятельности", - добавила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"Вот почему мы приняли такой двойной подход, и это видение Европы разделяют наши партнеры не только в Сахеле, но и вообще в Африке. Во-первых, целенаправленная совместная работа по разрушению преступных организаций, осуществляющих трафик. Это бизнес. А во-вторых, развитие экономических возможностей на местах. Особенно в сообществах, наиболее затронутых миграционными потоками: либо в сообществах происхождения миграции, либо в сообществах ее транзита, которые экономику трафика превратили в альтернативу легальной экономики", - сказала Ф.Могерини.

Именно поэтому, по ее словам, делаются европейские инвестиции в социально-экономическое развитие и в обеспечение безопасности некоторых зон.

"И не только поэтому. А также потому, что мы считаем, что вообще развитие Африки является хорошим решением и для нас - самого близкого к ней континента и самого крупного ее партнера", - заявила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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