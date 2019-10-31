Этот контент был опубликован 31 октября 2019 г. 20:10

Брюссель. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский союз в бюджетной поддержке развития энергетической инфраструктуры отдает приоритет проектам, связанным с транспортировкой электроэнергии, а не газа.

Об этом свидетельствует принятый Еврокомиссией в четверг четвертый список "проектов общего интереса" (PCI) для объединенной европейской энергосистемы. Число газовых проектов в нем сокращено на 40 процентов по сравнению с прежним списком (с 53 до 32).

"Газ в энергетическом миксе еще продолжительное время будет составлять значительную часть, но отчетливо прослеживается тенденция на увеличение доли электроэнергии и чистой энергетики", - сказала на брифинге представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Проекты общего интереса", для которых предусмотрено финансирование из бюджета ЕС, это трансграничные инфраструктурные проекты, которые связывают энергетические системы государств-членов союза.

Как отмечается в коммюнике ЕК, новый список "отражает важность инфраструктуры для Энергетического союза и представляет собой баланс между его целями: устойчивым развитием, доступностью и безопасностью поставок".

"Энергетический союз служит мощным двигателем инноваций в области чистой энергии в Европе и в остальном мире, - заявил в этой связи зампред Еврокомиссии, курирующий создание Энергетического союза, Марош Шефчович. - Мы заботимся о том, чтобы этот энергетический переход был социально справедливым, рождал инновации и основывался на "умной" инфраструктуре, адаптированной к потребностям будущей энергсистемы. С помощью проектов общего интереса мы строим надежные и хорошо связанные сети по всей Европе, чтобы повысить безопасность снабжения".

1мн ар

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