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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 23:52 04.07.2018 - 23:52

Брюссель. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Продолжение сноса израильскими властями структур и строений в зоне С на оккупированном Западном берегу реки Иордан подрывает планы сосуществования государств Израиль и Палестина, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Израильские власти разрушили структуры в палестинской общине Абу Нувар и начали подготовку к сносу палестинской общины Хан аль-Ахмар, переселяя жителей против их воли. Эти сообщества расположены внутри или рядом с так называемым районом E1 в зоне C, что имеет решающее значение для целостности будущего палестинского государства", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в среду в Брюсселе.

"Эти разрушения вместе с планами строительства новых поселений для израильтян в том же районе усугубляют угрозу жизнеспособности решения через сосуществование двух государств и еще больше подрывают перспективы прочного мира", - отмечают в Евросоюзе.

Представитель ЕВС напомнил, что в соответствии с давней позицией Евросоюза по отношению к израильской политике строительства поселений, незаконной по международному праву, и таким действиям, как принудительные переселения, выселения, сносы и конфискация домов, ЕС ожидает, что израильские власти отменят эти решения и полностью выполнят свои обязательства по международному гуманитарному праву в качестве оккупационной власти.

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