Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 18:50

Брюссель, 26 марта. ИНТЕРФАКС - Европейский союз готовится обезопасить свои будущие мобильные сети пятого поколения (5G) от возможных рисков, связанных, в частности, с растущим китайским технологическим присутствием в ЕС.

Во вторник Еврокомиссия рекомендовала ряд оперативных шагов и мер для обеспечения высокого уровня кибербезопасности сетей 5G по всему ЕС.

"Сети пятого поколения (5G) сформируют будущий костяк наших обществ и экономик, объединяя миллиарды объектов и систем, в том числе в таких критических сферах, как энергетика, транспорт, банковское дело и здравоохранение, а также промышленные системы управления, несущие конфиденциальную информацию и поддерживающие системы безопасности", - говорится в коммюнике исполнительной коллегии ЕС.

"Демократические процессы, такие как выборы, - отмечается далее в нем, - все в большей степени зависят от цифровой инфраструктуры и сетей 5G, что подчеркивает необходимость устранения любых уязвимостей и делает рекомендации Комиссии еще более актуальными в преддверии майских выборов в Европейский парламент".

Рекомендации представляют собой сочетание законодательных и политических инструментов, предназначенных для защиты экономики ЕС, его общества и демократических систем.

На национальном уровне каждое государство ЕС должно завершить оценку риска сетевых инфраструктур 5G к концу июня 2019 года. Национальные оценки риска и принимаемые меры должны учитывать различные факторы риска, как технические, так и риски, связанные с поведением поставщиков или операторов, в том числе из третьих стран. Государства ЕС имеют право исключать компании с их рынков по соображениям национальной безопасности, если те не соответствуют стандартам и законодательной базе страны.

На союзном уровне государства-члены ЕС должны обмениваться информацией и скоординировать оценку рисков к 1 октября 2019 года. Следует разработать конкретные требования безопасности, которые могут применяться для государственных закупок, связанных с сетями 5G.

"Принимая во внимание, что мировой доход от сетей 5G в 2025 году оценивается в 225 млрд евро, сети 5G являются ключевым активом для Европы для конкуренции на мировом рынке, а их кибербезопасность имеет решающее значение для стратегической автономии Союза", - говорится в коммюнике.

Главы государств и правительств ЕС на саммите 22 марта выступили за согласованный подход к безопасности сетей 5G. В Совместном сообщении "ЕС-Китай, стратегическая перспектива" они также подчеркнули ключевое значение кибербезопасности сетей 5G. Европарламент принял 12 марта резолюцию об угрозах безопасности, связанных с растущим китайским технологическим присутствием в ЕС, которая призывает принять меры на союзном уровне.

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