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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 14:39 17.10.2018 - 14:39

Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия утвердила в среду соглашения о торговле и инвестициях с Вьетнамом, что открывает путь к их подписанию, сообщила член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Комиссия только что завершила работу по двум современным и новаторским соглашениям с Вьетнамом, к которой Европейский парламент и государства-члены ЕС, я убеждена, смогут присоединиться. Вьетнам предлагает уже сейчас и в будущем огромный экономический потенциал для экспортеров и инвесторов ЕС. Он входит в число стран Юго-Восточной Азии, чья экономика демонстрирует самый быстрый рост", - заявила еврокомиссар на пресс-конференции в среду в Брюсселе.

По ее словам, эта страна при процветающем рынке в более 95 млн потребителей характеризуется увеличением среднего класса и молодой рабочей силой.

"Эти соглашения также позволяют нам распространять строгие европейские нормы и дают возможность углубленного обсуждения прав человека и защиты граждан. Я надеюсь, что Совет ЕС и Европейский парламент быстро одобрят их, чтобы предприятия, работники, сельхозпроизводители и потребители могли как можно скорее воспользоваться выгодой от соглашений", - отметила С.Мальмстрем.

Как объясняют в Еврокомиссии, торговое соглашение с Вьетнамом почти полностью снимет тарифные барьеры на товары обеих сторон. Помимо этого, соглашение включает твердое юридическое обязательство относительно устойчивого развития, в том числе в области прав человека, трудового права, защиты окружающей среды и борьбы против климатических изменений.

Соглашение предусматривает устранение более 99% таможенных пошлин на товары взаимной торговли. Учитывая, что Вьетнам - развивающаяся страна, ему предоставлена возможность ликвидировать 65% пошлин на экспорт ЕС с момента вступления соглашения в силу, а другие будут устраняться постепенно в течение десяти лет.

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