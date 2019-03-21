Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 0:17

*** Он надеется на одобрение Великобританией сделки по Brexit

Лондон. 22 марта. ИНТЕРФАКС - В ЕС приняли меры для всех вариантов развития ситуации с Brexit, в том числе - к варианту выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения, заявил в пятницу председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы готовы к любым вариантам, в том числе - к варианту no deal (к "жёсткому" Brexit без соглашения - ИФ), - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Глава Еврокомиссии выразил надежду, что британский парламент в итоге одобрит регулирующую Brexit сделку, согласованную британским правительством с Брюсселем.

"Я надеюсь, в палате представителей одобрят соглашение", - заявил он.

При этом Ж.-К.Юнкер предупредил, что Брюссель уже сделал все возможное, чтобы помочь добиться этого результата. "Мы все сделали. Больше невозможно что-то предпринять", - сказал он.

1во тг

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