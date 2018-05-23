ЕС готов к переговорам с США, настаивает на своей позиции по стали и алюминию - зампред ЕК
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Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз готов обсуждать с Соединенными Штатами торговые вопросы, будет добиваться снятия тарифных барьеров на сталь и алюминий, заявил в среду зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Мы хотим постоянного освобождения от тарифных барьеров на сталь и алюминий - таможенных пошлин, налагаемых Соединенными Штатами", - сказал В.Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что выводы Европейского совета по этому вопросу "кристально ясны" и Европейская комиссия основывает свои действия на них.
Он добавил, что Еврокомиссия готова обсуждать с США торговые вопросы в разных областях, в частности, в секторах энергетики, торговли автомашинами. Евросоюз желает взаимного улучшения условий для торговых отношений между ЕС и США.
"Я повторяю: взаимного. Это важно", - подчеркнул зампред ЕК.
Таков мандат, полученный Еврокомиссией, в соответствии с которым член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрем ведет переговоры с партнерами из США, добавил В.Домбровскис.
Ов вш
Интерфакс