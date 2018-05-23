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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 15:43 23.05.2018 - 15:43

Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз готов обсуждать с Соединенными Штатами торговые вопросы, будет добиваться снятия тарифных барьеров на сталь и алюминий, заявил в среду зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Мы хотим постоянного освобождения от тарифных барьеров на сталь и алюминий - таможенных пошлин, налагаемых Соединенными Штатами", - сказал В.Домбровскис на пресс-конференции в Брюсселе, отметив, что выводы Европейского совета по этому вопросу "кристально ясны" и Европейская комиссия основывает свои действия на них.

Он добавил, что Еврокомиссия готова обсуждать с США торговые вопросы в разных областях, в частности, в секторах энергетики, торговли автомашинами. Евросоюз желает взаимного улучшения условий для торговых отношений между ЕС и США.

"Я повторяю: взаимного. Это важно", - подчеркнул зампред ЕК.

Таков мандат, полученный Еврокомиссией, в соответствии с которым член ЕК по торговле Сесилия Мальмстрем ведет переговоры с партнерами из США, добавил В.Домбровскис.

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