Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 10:49

Брюссель. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Страны Европейского союза после многомесячных споров договорились о начале переговоров с США об упрощении условий торговли.

Большинство членов ЕС намерены 15 апреля предоставить еврокомиссару по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем мандат на ведение переговоров, чтобы не допустить введения Вашингтоном импортных пошлин на европейские автомобили, сообщает агентство dpa со ссылкой на многочисленные источники.

С.Мальмстрем рассчитывала получить мандат еще в январе, однако этому помешала критичная позиция отдельных государств, включая Францию, Бельгию, Испанию, Италию и Люксембург. По данным dpa, теперь принято решение отказаться от принципа единогласного одобрения, заменив его согласием большинства.

О конкретной дате начала переговоров пока не говорится. Источники в Еврокомиссии предполагают, что после формального предоставления С.Мальмстрем мандата процесс пойдет быстро.

"Мы добились небольшого прогресса, - заявил американский постпред при ЕС Гордон Сондленд, которого цитирует The Wall Street Journal. - Чем дольше лидеры ЕС задерживали игру, тем большее раздражение это вызывало в Вашингтоне".

Президент США Дональд Трамп 20 февраля заявил о том, что собирается в течение ближайших трех месяцев ввести пошлины на автомобили европейского производства в размере до 25%, если ЕС в ближайшее время не начнет переговоры о свободной торговле. По его мнению, высокие показатели экспорта европейских автопроизводителей достигаются за счет "нечестных способов ведения торговли".

В июле 2018 года США и Евросоюз договорились о начале подготовки переговоров о свободной торговле. При этом С.Мальмстрем предложила подписать ограниченное соглашение о свободной торговле между ЕС и США, предполагающее отмену всех пошлин на промышленные товары, включая автомобили, а также отмену ограничений, связанных с различными техническими стандартами.

Чтобы начать вести переговоры о подписании данного соглашения, С.Мальмстрем необходимо было получить соответствующий мандат стран-членов ЕС, а также Европарламента. Комитет Европарламента по внешней торговле уже поддержал данное решение с минимальным перевесом голосов, отмечает Deutsche Welle.

Д.Трамп, учитывая интересы американских фермеров, требует, чтобы соглашение распространялось также на продукты сельского хозяйства. Это идет вразрез с позицией представителей Франции как страны, имеющей развитое сельское хозяйство и сильное лобби фермеров. Особенную остроту эта проблема приобретает в свете протестов "желтых жилетов", продолжающихся во Франции уже несколько месяцев.

В четверг, 11 апреля, пресс-служба президента Франции распространила заявление, в котором говорится, что Париж будет голосовать против возобновления торговых переговоров с США.

Оь ко ав*

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