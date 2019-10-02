Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 17:44

Брюссель. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Если США введут торговые меры в отношении Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям, заявила представитель Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Европейский союз принимает к сведению решение арбитражной комиссии Всемирной торговой организации (ВТО) по делу Airbus и уровень возможных контрмер, - отметила она в среду в специальном заявлении. - Мы по-прежнему считаем, что даже если Соединенные Штаты получат разрешение от органа по урегулированию споров ВТО, решение о применении контрмер сейчас будет недальновидным и контрпродуктивным".

"Наша готовность найти справедливое решение остается неизменной, но если США решат наложить санкционированные ВТО контрмеры, это подтолкнет ЕС к ситуации, когда у нас не будет другого выбора, кроме как сделать то же самое", - подчеркнула Мальмстрем.

Как ЕС, так и США были признаны виновными системой урегулирования споров ВТО в том, что они продолжали предоставлять определенные незаконные субсидии своим производителям самолетов.

"Взаимное введение контрмер, - подчеркнула Мальстрем, - только нанесет ущерб бизнесу и гражданам по обе стороны Атлантики и повредит глобальной торговле и более широкой авиационной промышленности в сложное время".

Чиновница напомнила, что Еврокомиссия постоянно сообщала Соединенным Штатам о готовности ЕС работать с ними над справедливым и сбалансированным решением для авиационных отраслей.

"Авиационный сектор является одной из самых сложных отраслей в мире с точки зрения разработки, производства и финансирования, - говорится в заявлении. - Специфика отрасли требует всеобъемлющих дисциплин субсидирования, чтобы все игроки конкурировали на равных".

Европейский комиссар по торговле напомнила, что в июле ЕС поделился с США конкретными предложениями о новом режиме субсидирования воздушных судов и о том, как продвигать существующие обязательства по соблюдению с обеих сторон. До сих пор США не отреагировали.

"Наша готовность найти справедливое решение остается неизменной, - продолжала Мальстрем. - Но если США решат наложить санкционированные ВТО контрмеры, это подтолкнет ЕС к ситуации, когда у нас не будет другого выбора, кроме как сделать то же самое".

ВТО в среду разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Финальное решение ВТО, обнародованное в среду, открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа, пишет Dow Jones.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. Ранее ВТО признала незаконными субсидии Штатов для Boeing, и в первом полугодии следующего года должна вынести решение относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

1мн ав

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