Брюссель. 17 января. ИНТЕРФАКС - Ливия - приоритетная страна для Европейского союза, ЕС остается полностью привержен содействию прекращению огня и политическому решению конфликта, заявила Виржини Баттю, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Берлинская конференция является возможностью добиться прогресса в этом процессе, и Европейский союз готов мобилизовать ресурсы и необходимые инструменты для реализации самых практических мер, решения по которым могут быть приняты на этой конференции", - сказала пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что Боррель получил 10 января мандат государств-членов Евросоюза на экстренном заседании Совета ЕС по иностранным делам на взаимодействие со всеми соответствующими игроками, чтобы найти политическое решение в рамках берлинского процесса и посреднических усилий ООН. Боррель имел контакты, в том числе, с ливийскими партнерами и продолжает работать в этом направлении, отметила Баттю.

Пресс-секретарь также подтвердила участие в Берлинской конференции по Ливии 19 января Борреля и председателей Европейского совета Шарля Мишеля и Европейской комиссии - Урсулы фон дер Ляйен.

В ответ на просьбу прокомментировать угрозы Греции блокировать решения ЕС по Ливии, если в решениях Берлинской конференции не будет говориться об отмене меморандумов между Анкарой и Триполи о разграничении морских зон и военном сотрудничестве, представитель Борреля заявила: "Берлинская конференция организуется Германией, и приглашения направлялись организаторами. Если у вас есть вопросы по этой теме, я вам предлагаю обратиться напрямую к ним. Это не мы должны комментировать визиты акторов или партнеров в одно из государств Европейского союза".

Как сообщалось, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Афины будут налагать вето на решения по Ливии, если договоренности Триполи и Анкары не будут отменены.

В интервью телеканалу Alpha премьер заявил, что турецко-ливийские меморандумы являются "незаконными", и Греция "на уровне саммита Евросоюза" никогда не примет никакого политического решения по Ливии, которое не будет включать отмену меморандумов.

"Мы наложим на него вето, в том числе, и на уровне министров иностранных дел", - подчеркнул премьер.

По его словам, эту позицию Афин он изложил в письме в ЕС, а также в беседе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, выразив неудовлетворение тем, что Греция на конференцию не была приглашена.

1ов др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!