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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 18:49 28.06.2018 - 18:49

Брюссель. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Страны-члены ЕС готовы принять усилия, направленные на поддержку секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в реализации решения по расширению мандата организации, говорится в заявлении европейской дипслужбы, опубликованном в четверг.

"Евросоюз выражает готовность поддержать секретариат ОЗХО и взаимодействовать со всеми странами-членами организации для имплементации принятого решения (по расширению мандата ОЗХО - ИФ)", - отмечается в документе.

"Решение, которое было принято ОЗХО вчера, направленное на борьбу с угрозой применения химоружия, и которое было предложено 30 странами, является важным шагом к сохранению и поддержанию общей позиции относительно неприемлемости использования химического оружия", - подчеркнули в дипслужбе ЕС.

В минувшую среду в Гааге участники спецсессии ОЗХО выступили в поддержку предложенного Великобританией решения о расширении мандата ОЗХО. В частности, проект решения предполагает получение ОЗХО возможности возлагать ответственность за химические атаки в Сирии.

В поддержку решения выступили 82 страны, против - 24.

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