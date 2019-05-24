Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 12:52

Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер положительно оценивал деятельность премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, но он готов работать с любым другим главой правительства этой страны, заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева.

"Председатель высоко оценивал сотрудничество и работу с госпожой Мэй, и, как он говорил ранее, Тереза Мэй - мужественная женщина, которую он глубоко уважает. Но он также будет уважать любого нового премьер-министра и установит с ним рабочие отношения", - сказала Андреева в пятницу на брифинге в Брюсселе.

На вопрос, как Юнкер воспринял эмоциональное заявление Мэй об отставке, Андреева ответила, что он был огорчен.

Что касается ситуации с переговорами ЕС и Великобритании по Brexit, для Евросоюза в этом плане ничего не меняется, отметила представитель ЕК. "Независимо от того, кто будет премьер-министром, для переговоров ничего не изменилось", - добавила Андреева.

1ов ав

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