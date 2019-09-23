Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 20:52

Брюссель. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Евросоюз готов развернуть миссию, которая обеспечит обучение служб чрезвычайного реагирования стран Южной Америки, пострадавших от лесных пожаров, сообщил в понедельник председатель Евросовета Дональд Туск, чьи слова приводит Европейский совет.

"ЕС готов развернуть миссию в рамках своего Механизма гражданской защиты, которая обеспечит обучение служб чрезвычайного реагирования в пострадавшей стране", - заявил Туск в понедельник в Нью-Йорке на совещании в защиту лесов Амазонии перед климатическим саммитом ООН.

"Горящие леса - это трагедия, независимо от того, где они горят, и независимо от масштаба... Нам казалось, что мы это знаем, но нужен был шок, шок от пожаров в тропических лесах Амазонки, чтобы пробудиться от летаргии", - добавил.

"Европа глубоко обеспокоена из-за масштабов бедствия и его глобальных и долгосрочных последствий, - подчеркнул он. - Мы хотим помочь всем, кто готов спасать леса, потому что те, кто спасает леса, спасают человечество".

Туск рассказал о мерах, которые собираются принять ЕС и его институты, чтобы помочь бороться с пожарами в джунглях Амазонки.

Финансирование текущих и запланированных программ ЕС, связанных с лесами и землепользованием в бассейне Амазонки, превышает 190 млн евро, заметил Туск. Кроме того, ЕС продолжит оказывать финансовую помощь нескольким странам бассейна Амазонки на повышение готовности к бедствиям, в том числе выделит дополнительно 6,5 млн евро в 2020 году.

Например, по просьбе правительства Боливии, сообщил Туск, эксперты по пожаротушению недавно были направлены в эту страну. Кроме того, для помощи в борьбе с пожарами в Амазонии, спутниковая система мониторинга катастроф "Коперник" может предоставлять карты конкретных пострадавших участков, отметил Туск. Она была задействована в августе, чтобы помочь отслеживать ужасные пожары этого года, заявил он.

"Тот факт, что это ваши леса, никого не освобождает от обязанности помогать вам. И Европа хочет помочь", - сказал глава Евросовета.

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