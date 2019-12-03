Этот контент был опубликован 3 декабря 2019 г. 13:58

Брюссель. 3 декабря. ИНТЕРФАКС - Евросоюз останется солидарным с Францией в связи с ее заявленным намерением "дать твердый ответ" на угрозу США ввести дополнительные пошлины на французские товары из-за налога на цифровые услуги таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, заявил официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Даниэль Розарио.

"Мы приняли к сведению это объявление... По этому досье, как и по другим торговым досье, Европейский союз будет действовать единым фронтом и останется сплоченным", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

"Мы тесно координируем с французскими властями последующие этапы процедуры. Рассматриваем различные варианты..., например, урегулирование разногласий внутри ВТО", - продолжил представитель ЕК.

По его словам, в Еврокомиссии считают, что ВТО - это хорошая структура для попыток урегулирования любых разногласий.

"Европейский союз попытается начать диалог с Соединенными Штатами, чтобы решить этот вопрос путем переговоров еще до рассмотрения в ВТО. Комиссия решительно настроена найти долгосрочное и надежное решение по налогообложению цифровой экономики", - заявил Розарио.

1ов ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!