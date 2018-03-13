ЕС добавил 3 островных государства в список офшорных зон
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Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Совет министров экономики и финансов Европейского союза во вторник обновил список стран, отказывающихся от сотрудничества по налоговым вопросам, добавив в него три островных государства: Американские Виргинские острова, Багамские острова и Сент-Китс и Невис.
В коммюнике совета отмечается, что эти страны не внесли изменения в налоговое законодательство в соответствии с ранее выраженными ЕС претензиями.
Вместе с тем ЕС удалил из "черного списка" Бахрейн, Маршалловы острова и Сент-Люсию.
Список ЕС призван содействовать добросовестному управлению в области налогообложения во всем мире, максимизируя усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов, налогового мошенничества и уклонения от уплаты налогов. Он был подготовлен в течение 2017 года параллельно с работой в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
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Интерфакс