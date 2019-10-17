Брюссель. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Председатель Европарламента Давид Сассоли назвал очень тревожной ситуацией и актом войны события на северо-востоке Сирии в результате военной операции Турции.

"Мы очень внимательно следим за тем, что делает Турция в пределах Сирии. Мы считаем, что речь идет об акте войны, и мы требовали, чтобы эта военная операция была немедленно прекращена", - заявил глава Европарламента в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после своего выступления на заседании Европейского совета перед главами государств и правительств, которые будут обсуждать Турцию на проходящем саммите ЕС.

По его словам, Европарламент хотел бы, чтобы ЕС лидировал в дипломатических усилиях по урегулированию этой ситуации. Для этого у него есть и возможности, и опыт.

Сассоли считает недостаточным довольствоваться заключениями Совета ЕС по иностранным делам от 14 октября в Люксембурге по турецкой операции в Сирии и призвал "идти дальше".

"Нужно также, чтобы эмбарго на оружие покрывало уже действующие контракты", - продолжил председатель ЕП.

"Мы должны действовать так, чтобы голос Европейского союза уважали. Все институты ЕС просили турецкое правительство положить конец этой агрессии, и не были услышаны. Я думаю, что настал момент заставить нас уважать. И я полагаю своевременным для турецкого правительства услышать, что ему говорит Европейский союз", - подчеркнул Сассоли.

Отвечая на вопрос, он заявил: "Мы не только обеспокоены, мы разгневаны, потому что это не полицейская операция, но акт войны, развязанный страной, которая при этом член НАТО. Наша задача в том, чтобы внести ясность в этот вопрос и предусмотреть любые действия, которые требуются, чтобы орудия замолчали".

"Я заявил (Европейскому) совету, что мы хотим гораздо более строгих санкций, чем то, что предпринято сегодня, и мы надеемся, мы ждем инициативы Европейского союза, которая могла бы быть обсуждена в штаб-квартире НАТО, в Совете Безопасности ООН и была бы ясным началом действий с целью положить конец этой военной агрессии", - сказал глава Европарламента.

Он также напомнил ранее выраженное Европарламентом мнение, что процедура переговоров о вступлении Турции в ЕС должна быть прекращена. "Мы не можем позволить, чтобы происходили процедуры, включающие страны, которые идут на такие действия", - заявил Сассоли.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. Эта операция вызвала критику многих стран, в том числе США.

В конце прошлой недели стало известно, что курдские формирования достигли соглашения с Дамаском, в итоге сирийские правительственные войска выдвинулись на север, чтобы вместе с курдами противостоять действиям ВС Турции. Ряд западных СМИ отмечали, что в переговорном процессе участвовала и Россия.

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