ЕС должен занять "наступательную позицию" в ситуации с отравлением Скрипаля - член Еврокомиссии Кинг
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*** Инцидент с бывшим сотрудником ГРУ в Британии является серьезным нарушением принципов правового государства
Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз должен занять "наступательную позицию" в ситуации, когда многие силы стремятся атаковать основы открытых западных обществ, заявил в среду член Еврокомиссии по союзу безопасности Джулиан Кинг, комментируя отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
"Мы должны занять наступательную позицию, в частности, в том, что касается использования нервнопаралитического газа на самой территории Европейского союза. Это чрезвычайно серьезное нарушение принципов правового государства", - сказал Дж.Кинг в Европарламенте в Страсбурге.
Член Еврокомиссии напомнил сделанное накануне заявление первого заместителя председателя Еврокомисии Франса Тиммерманса, который призвал ЕС "в ясных формулировках выразить полную солидарность с народом и правительством Великобритании по этой проблеме".
вш
Интерфакс