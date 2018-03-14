Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 16:47 14.03.2018 - 16:47

*** Инцидент с бывшим сотрудником ГРУ в Британии является серьезным нарушением принципов правового государства

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Евросоюз должен занять "наступательную позицию" в ситуации, когда многие силы стремятся атаковать основы открытых западных обществ, заявил в среду член Еврокомиссии по союзу безопасности Джулиан Кинг, комментируя отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

"Мы должны занять наступательную позицию, в частности, в том, что касается использования нервнопаралитического газа на самой территории Европейского союза. Это чрезвычайно серьезное нарушение принципов правового государства", - сказал Дж.Кинг в Европарламенте в Страсбурге.

Член Еврокомиссии напомнил сделанное накануне заявление первого заместителя председателя Еврокомисии Франса Тиммерманса, который призвал ЕС "в ясных формулировках выразить полную солидарность с народом и правительством Великобритании по этой проблеме".

вш

Neuer Inhalt Horizontal Line