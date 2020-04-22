Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 19:43

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - В обстановке кризиса, возникшего в результате пандемии COVID-19, ЕС должен показать себя незаменимым партнером государств программы "Восточное партнерство", заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Министры (иностранных дел стран ЕС - ИФ) пришли к согласию, что нынешний кризис - это возможность показать, что Европейский союз - наиболее надежный партнер этих стран", - сказал Боррель в Брюсселе в среду в ходе пресс-конференции, передававшейся по видеосвязи, после видеосовещания глав МИД государств ЕС.

По его словам, участники совещания обсуждали, как помочь странам "Восточного партнерства" смягчить последствия кризиса для их экономик, занятости и институтов. И чтобы "воля к проведению реформ оставалась твердой".

"Саммит "Восточного партнерства" в июне должен быть проведен и стать отличной возможностью, чтобы подтвердить поддержку, которую мы оказываем региону, а также добиться прогресса в конкретном сотрудничестве, что касается устойчивого экономического роста и создания рабочих мест, согласно документу о "Восточном партнерстве" от 18 марта нынешнего года", - заявил Боррель.

Он также отметил, что министры ЕС договорились вести борьбу против дезинформации в регионе стран "Восточного партнерства", который он назвал "настоящим полем битвы дезинформации".

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