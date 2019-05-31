Брюссель. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз проявляет пассивное отношение к происходящему в Косово, потакая действиям Приштины, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"Мы наблюдаем пассивное отношение Евросоюза к происходящему в Косово. Миссия ЕС по обеспечению верховенства закона (МОВЗ), которая там находится, не только не препятствовала, но фактически соучаствовала в операции спецназа косовской полиции", - заявил постпред, комментируя российским журналистам события на севере Косово.

"Эти действия были предприняты в нарушение соглашений, достигнутых при посредничестве самого Евросоюза. Одно из их положений - запрет на пребывание на населенном сербами севере Косово полицейских, вооруженных длинноствольным оружием. Но, как вы понимаете, нашему соотечественнику Краснощекову (сотрудник миссии ООН в Косово Михаила Краснощеков - ИФ) по голове ударили прикладом не пистолета, а именно автомата. Так что есть даже материальный след этого грубейшего нарушения", - сказал он.

"Я думаю, что опасения эскалации конфликта между Белградом и Приштиной оправданы. Однако для того, чтобы этого не произошло, нужно работать, не потакая приштинским властям, а требуя от них выполнения собственных обязательств. Пока, к сожалению, мы этого не видим", - добавил Чижов.

Ранее высокий представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини в своих комментариях выражала надежду на возможность заключения всеобъемлющего договора между Белградом и Приштиной. "После этого последнего инцидента, я думаю, надежды стало еще меньше", - сказал российский дипломат.

Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.

28 мая Краснощеков был избит и задержан возле баррикад в районе операции косовского спецназа в общине Зубин Поток на севере Косово. По версии косовской стороны, Краснощеков находился возле баррикад вместе с сербами, которые мешали проведению операции, и занимался "антиконституционной деятельностью, расшатывал мир и стабильность". Сербские СМИ, в свою очередь, утверждают, что косовские спецназовцы избили Краснощекова за то, что он говорил на сербском языке. Он поступил в больницу с травмами глаза и челюсти. В настоящее время Краснощеков находится в больнице в Белграде.

ав

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