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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 17:14 14.03.2018 - 17:14

Берлин. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду, что Европейский союз должен поддерживать связи с Россией, несмотря на инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.

"Мы очень серьезно воспринимаем факты, выявленные правительством Великобритании. Мы представим общеевропейскую позицию по этому вопросу. Тем не менее, я говорю, мы не можем сейчас разорвать все связи. Мы по-прежнему должны говорить с Россией, несмотря не все разногласия", - сказала А.Меркель в эфире немецкого телеканала "А-Эр-Дэ".

Накануне канцлер ФРГ провела телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и заявила, что очень обеспокоена предполагаемой причастностью РФ к отравлению в Солсбери С.Скрипаля.

При этом А.Меркель заявила о необходимости того, чтобы Россия отреагировала на запросы Лондона и передала в Организацию по запрещению химического оружия информацию о программе нервно-паралитического вещества, которым был отравлен С.Скрипаль.

12 марта Т.Мэй, выступая в британском парламенте, заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению С.Скрипаля и его дочери

кю аю ки

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