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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 10:42 13.03.2018 - 10:42

Брюссель. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Все за одного и один за всех - это принцип членов Европейского союза в отношениях с остальным миром, и он распространяется на действия ЕС в рамках Brexit, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы должны строить наше будущее вместе, и, следовательно, мы должны продолжать усиливать друг друга, работая вместе и выстраивая еще более сильный демократический союз. Это наша общая цель. Мы должны сосредоточиться на нашем европейском будущем, а не на прошлом и на Brexit", - сказал глава Европейской комиссии во вторник в Страсбурге, выступая в дебатах в Европарламенте о руководящих направлениях будущих отношений ЕС с Великобританией, которые должен рассмотреть саммит ЕС 22-23 марта.

По его словам, проект этих директивных указаний, который будет предложен Европейскому совету, - "не просто ряд параграфов". Речь идет о решениях, которые отразятся на гражданах союза, поэтому предпринимаемые шаги не должны быть негативными для граждан.

"И мы надеемся, что все граждане смогут сохранить свои права и после Brexit", - отметил Ж.-К.Юнкер.

Он считает, что предлагаемый проект очень конкретен. Граждане смогут продолжать обращаться в Суд Евросоюза, чтобы отстаивать свои права.

"После выхода Великобритании мы хотели бы создать с ней ассоциацию тесного партнерства. При этом законодательные нормы внутреннего рынка должны сохраняться. Предприятия и граждане должны иметь возможность пользоваться идентичными правилами и обращаться в идентичные институты. Выбор (правил игры - ИФ) по меню не будет возможным", - подчеркнул председатель Еврокомиссии.

Нормы социальной жизни, окружающей среды, налогообложения должны одинаково соблюдаться.

Оговорившись, что он сожалеет о решении Великобритании выйти из Евросоюза, Ж.-К.Юнкер отметил, что раз такое решение принято, то в Лондоне должны отдавать себе отчет в том, что условия для страны не могут остаться такими же, так для государства-члена ЕС.

Глава Еврокомиссии сказал, что в Брюсселе ожидают большей ясности от британской стороны относительно того, как она видит будущее отношений ЕС-Великобритания, чтобы можно было прийти к успешному соглашению. Он полагает, что уже настало время переходить от заявлений к делам, к практическим и осуществимым решениям.

Ж.-К.Юнкер заявил, что это особенно относится к будущей ситуации Северной Ирландии и Ирландской Республики. Он в очередной раз призвал избегать жесткой границы между ними, сохранив "соглашение Страстной пятницы" (Белфастское соглашение 1998 года) в его полном объеме, чтобы жизнь граждан по обе стороны границы осталась неизменной.

"Европейский союз, его 27 государств-членов (без Великобритании - ИФ) едины в вопросе Ирландии. Для нас здесь речь идет не об ирландской проблеме. Это европейская проблема", - подчеркнул председатель Европейской комиссии.

Ов др

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