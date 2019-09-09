Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 11:51

***Джонсон надеется заключить с Брюсселем новое соглашение по Brexit к 18 октября

Брюссель. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Великобритания пока что не предоставила ЕС какие-либо альтернативные предложения "страховочному плану" ("бэкстопу") по ирландской границе, заявил в понедельник премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

""Бэкстоп" - важный пункт соглашения о выходе (Британии из ЕС - ИФ) до того момента, пока ему не будут найдены альтернативы. К настоящему времени мы не получали таких предложений ", - заявил Варадкар на пресс-конференции с премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Премьер Ирландии отметил, что жесткий Brexit - без соглашения Лондона и Брюсселя - вызовет "серьезные сбои".

Джонсон, в свою очередь, подчеркнул, что в случае отмены "бэкстопа" "Великобритания никогда не введет проверок на ирландской границе".

Он добавил, что "сделка (с ЕС - ИФ) может быть заключена к 18 октября".

В августе Джонсон заявлял, что в случае отмены "бэкстопа" ожидается "быстрый прогресс" в заключении соглашения с Брюсселем, а Лондон в скором времени должен предоставить альтернативные идеи для "бэкстопа".

Ранее британский премьер неоднократно заявлял, что Великобритания в любом случае покинет ЕС в оговоренные с Брюсселем сроки - 31 октября. В то же время, он отмечал, что заключение сделки с Брюсселем является для него приоритетной задачей.

В Брюсселе, в свою очередь, неоднократно заявляли, что не намерены заново обсуждать основную часть сделки: соглашение о выходе Великобритании из ЕС, в котором содержится спорный пункт о "страховочном плане".

"Страховочный план" или "бэкстоп" направлен на то, чтобы сохранить прозрачность границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией в случае, если ЕС и Великобритания не смогут сразу достигнуть соглашения по торговле. Этот план вызывает критику со стороны многих британских политиков, которые считают, что он ставит Великобританию в зависимость от ЕС.

1ви аю бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!