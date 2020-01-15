Этот контент был опубликован 15 января 2020 г. 13:59

*** На конференции ожидают главу дипломатии ЕС, председателей Еврокомиссии и Евросовета

Брюссель. 15 января. ИНТЕРФАКС - Ливийская проблема распространяется на целый ряд аспектов, речь не только о мигрантах, но также о положении мирных ливийцев, страдающих от войны, именно поэтому ЕС ищет политическое решение конфликта, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"И именно в таком контексте собирается Берлинская конференция (по Ливии - ИФ). Я могу вам подтвердить, что высокий представитель (ЕС по иностранным делам Боррель - ИФ) был приглашен, он примет в ней участие от имени Европейского союза", - сказал пресс-секретарь в среду на брифинге в Брюсселе.

"Наши ожидания, как это уже было отмечено в ходе дебатов на чрезвычайном заседании Совета по иностранным делам в пятницу (10 января - ИФ), в том, что Берлинская конференция даст импульс политическому процессу и что будет достигнуто соглашение о возможном прекращении огня. Высокий представитель получил очень сильный мандат от государств-членов по выполнению решений Берлинской конференции", - объяснил Стано.

По его словам, необходимо добиваться, чтобы решения конференции сопровождались делами - прекращением огня и выполнением эмбарго ООН на поставки оружия.

Представитель Борреля отметил "попытки достижения соглашения о прекращении огня в последние дни, которые не получились". "Вы видели усилия Москвы, чтобы сблизить две стороны ливийского конфликта, что не увенчалось успехом. Теперь международные усилия направлены на достижение прекращения огня, с которым бы согласились обе стороны. Вот что позволит продвинуть процесс к устойчивому решению за столом переговоров", - резюмировал Стано.

Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант в свою очередь добавила: "Ожидается, что госпожа председатель (Европейской комиссии Урсула) фон дер Ляйен также примет участие в конференции по Ливии в Берлине".

Кроме того, в опубликованной повестке на ближайшие дни председателя Европейского совета Шарля Мишеля указано, что он 19 января примет участие в конференции в Берлине.

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