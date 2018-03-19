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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 18:34 19.03.2018 - 18:34

Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - В Сирии происходит настоящая эскалация, и ЕС остается редким голосом, который стремиться дать себя услышать и призывает к разуму и здравому смыслу и к полному выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы постоянно просим Россию, Турцию и Иран продолжать работать для осуществления и соблюдения зон деэскалации", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Она сообщила, что спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура участвовал в этой встрече в Брюсселе, чтобы представить министрам иностранных дел ЕС "не очень обнадеживающую" ситуацию с положением переговоров в Женеве.

По ее словам, международное сообщество при участии Европейского союза должно стремиться прийти к прекращению военных действий.

"К сожалению, это совсем не то, как видим, что происходит на местах сегодня. И я думаю, что продолжу стараться дать ясно услышать мой голос, чтобы эти военные действия прекратились и чтобы можно было возобновить переговоры в Женеве", - пообещала высокий представитель ЕС по иностранным делам.

***/ ов мФ

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