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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 18:38 19.03.2018 - 18:38

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Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - В Сирии происходит настоящая эскалация, и ЕС остается редким голосом, который стремиться дать себя услышать и призывает к разуму и здравому смыслу и к полному выполнению резолюции Совета Безопасности ООН, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"Мы постоянно просим Россию, Турцию и Иран продолжать работать для осуществления и соблюдения зон деэскалации", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Она сообщила, что спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура участвовал в этой встрече в Брюсселе, чтобы представить министрам иностранных дел ЕС "не очень обнадеживающую" ситуацию с положением переговоров в Женеве.

По ее словам, международное сообщество при участии Европейского союза должно стремиться прийти к прекращению военных действий.

"К сожалению, это совсем не то, как видим, что происходит на местах сегодня. И я думаю, что продолжу стараться дать ясно услышать мой голос, чтобы эти военные действия прекратились и чтобы можно было возобновить переговоры в Женеве", - пообещала высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Она признала, что в настоящее время, происходящее в Сирии, не внушает оптимизма, но считает "совершенно необходимым возобновление переговоров".

Ф.Могерини напомнила, что заседание с участием С.де Мистуры также имело целью подготовку Брюссельской конференции по Сирии при сопредседательстве ООН 24-25 апреля, цель которой - планирование донорских взносов для Сирии, чтобы помочь сирийцам в собственной стране и в соседних государствах. То есть, речь о гуманитарной составляющей, и Ф.Могерини в очередной раз напомнила, что ЕС - главный донор Сирии. Но он рассчитывает, что и другие присоединятся к нему.

Но сейчас, отметила она, речь не только о сборе помощи, но и о возможности доступа к тем, кто в ней нуждается.

Ф.Могерини полагает, что конференция также пошлет сигнал о том, что военные действия должны прекратиться и необходимо перейти к переговорам. Надежного мира в стране, считает она, не добиться без инклюзивного соглашения.

При этом, говоря об экономических рычагах урегулирования конфликта, Ф.Могерини отметила, что режиму Башара Асада, России, Турции и Ирану будут напоминать, что "без позитивного политического результата в Женеве международное сообщество не внесет ни сантима в реконструкцию страны".

"То есть, что касается нас, экономическое восстановление не сможет начаться, если в то же время не будет надежного переходного процесса под эгидой ООН", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

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