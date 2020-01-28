Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 17:32

Брюссель. 28 января. ИНТЕРФАКС - Европейский союз рассчитывает запустить в конце этого года свой новый экологический проект "Зеленая Центральная Азия", инициатором которого выступила Германия, а также продолжит реализацию в регионе начатых ранее программ по оздоровлению окружающей среды и борьбе с изменением климата.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая во вторник на тематической конференции в Берлине, рассказал о помощи ЕС странам Центральной Азии в ликвидации экологических последствий добычи урана в регионе.

Боррель напомнил, что свою первую стратегию по Центральной Азии ЕС принял в 2007 году, а в прошлом году одобрил новую.

Высокий представитель отметил, что ЕС обязался сделать Европу к 2050 году первым климатически нейтральным континентом, провозгласив "Европейский зеленый курс". Это новая стратегия экономического роста, при которой человек возвращает природе больше, чем забирает у нее. Но ЕС представляет сегодня 9% мировых выбросов CO2, в то время как страны "двадцатки", не входящие в ЕС, дают 70%. Поэтому нужны коллективные действия.

Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что изменение климата сильно ударило по Центральной Азии. За последние 30 лет произошло резкое повышение температуры. Засухи и нехватка воды разрушили всю экосистему.

Что ЕС может сделать для Центральной Азии? Во-первых, помочь в региональных совместных решениях, поскольку силен в региональном сотрудничестве для решения трансграничных проблем.

Одной из основных региональных программ, которой уже десять лет, является Платформа ЕС-Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов. Есть Центральноазиатская водно-энергетическая программа - мультидонорский целевой фонд, также поддерживаемый Швейцарией и Великобританией и управляемый Всемирным банком. На следующем этапе к нему будет подключен в качестве страны-бенефициара Афганистан. Наконец, новый проект "Зеленая Центральная Азия" для реагирования на последствия изменения климата в Ферганской долине.

ЕС "очень активно" решает проблемы, связанные с последствиями добычи урана в Центральной Азии. Частые наводнения и оползни могут привести к катастрофическому распространению токсичных и радиоактивных отходов с бывших урановых объектов, и это может быть чрезвычайно серьезным стихийным бедствием, рассуждал Боррель.

"Вот почему ЕС почти десять лет поддерживает региональную программу поиска устойчивых решений для бывших урановых объектов, - сказал он. - Мы инвестировали (...) более 40 миллионов евро в семь приоритетных объектов в ваших странах".

Текст выступления Борреля распространен его пресс-службой в Брюсселе.

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