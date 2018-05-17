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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 15:36 17.05.2018 - 15:36

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз решил ответить на односторонние шаги США и защитить свои предприятия, запустив "закон о блокировании" от 1996 года, заявил в четверг на пресс-конференции в Софии председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Теперь мы должны действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения закона о блокировании 1996 года, направленного на нейтрализацию экстерриториальных эффектов американских санкций в Европейском союзе", - сказал Ж.-К.Юнкер, говоря о реакции ЕС на решение США возобновить санкции против Ирана. Эти санкции, в частности, могут затронуть и европейские предприятия.

"Мы должны это сделать, и мы сделаем это завтра утром в 10:30", - объявил глава Европейской комиссии.

Последует

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