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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 15:44 17.05.2018 - 15:44

Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз решил ответить на односторонние шаги США и защитить свои предприятия, запустив "закон о блокировании" от 1996 года, заявил в четверг на пресс-конференции в Софии председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Теперь мы должны действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения закона о блокировании 1996 года, направленного на нейтрализацию экстерриториальных эффектов американских санкций в Европейском союзе", - сказал Ж.-К.Юнкер, говоря о реакции ЕС на решение США возобновить санкции против Ирана. Эти санкции, в частности, могут затронуть и европейские предприятия.

"Мы должны это сделать, и мы сделаем это завтра утром в 10:30", - объявил глава Европейской комиссии.

Он подчеркнул, что ЕС не оставит без последствий американские санкции. "Наш долг, Комиссии и Европейского союза, защитить наши европейские предприятия, и особенно малые и средние предприятия", - заявил Ж.-К.Юнкер.

По его словам, накануне вечером он получил поддержку на дебатах глав государств и правительств по соответствующим предложениям Еврокомиссии членам Европейского совета, и теперь настало время действия.

"Кроме того, мы приняли решение позволить Европейскому инвестиционному банку облегчить инвестирование европейских предприятий в Иране. Сама комиссия поддержит свое сотрудничество с Ираном", - сообщил Ж.-К.Юнкер, добавив, что член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете отправится через два дня в Иран для переговоров с Ираном.

Ов бп

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