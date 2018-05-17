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Этот контент был опубликован 17 мая 2018 г. 16:13 17.05.2018 - 16:13

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Брюссель. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Евросоюз решил ответить на односторонние шаги США и защитить свои предприятия, запустив "закон о блокировании" от 1996 года, заявил в четверг на пресс-конференции в Софии председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

"Теперь мы должны действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения закона о блокировании 1996 года, направленного на нейтрализацию экстерриториальных эффектов американских санкций в Европейском союзе", - сказал Ж.-К.Юнкер, говоря о реакции ЕС на решение США возобновить санкции против Ирана. Эти санкции, в частности, могут затронуть и европейские предприятия.

"Мы должны это сделать, и мы сделаем это завтра утром в 10:30", - объявил глава Европейской комиссии.

Он подчеркнул, что ЕС не оставит без последствий американские санкции. "Наш долг, Комиссии и Европейского союза, защитить наши европейские предприятия, и особенно малые и средние предприятия", - заявил Ж.-К.Юнкер.

По его словам, накануне вечером он получил поддержку на дебатах глав государств и правительств по соответствующим предложениям Еврокомиссии членам Европейского совета, и теперь настало время действия.

"Кроме того, мы приняли решение позволить Европейскому инвестиционному банку облегчить инвестирование европейских предприятий в Иране. Сама комиссия поддержит свое сотрудничество с Ираном", - сообщил Ж.-К.Юнкер, добавив, что член ЕК по энергетике Мигель Ариас Каньете отправится через два дня в Иран для переговоров с Ираном.

Так называемый "закон о блокировании" был принят в 1996 году в ходе конфликта вокруг рисковавших коснуться европейских компаний санкций США против Кубы, Ирана и Ливии. Более 20 лет законодательный акт оставался невостребованным, поскольку конфликт с Вашингтоном тогда удалось уладить. Теперь постановление может быть реактивировано Еврокомиссией, чтобы не допустить выполнение европейскими компаниями американских ограничительных мер в отношении Тегерана.

Закон предусматривает, что компаниям из ЕС запрещается выполнять определенные ограничительные меры, вводимые США. Кроме того, он позволяет отменять любые решения судов в ЕС, выступающих за имплементацию американских ограничительных меры.

Эксперты отмечают, что в 1990-х годах угроза применения на практике этого закона позволила ЕС отстоять интересы своих компаний: Вашингтон тогда согласился не распространять на них санкции.

Однако до сих пор закон в Брюсселе считали скорее инструментом политического давления на Вашингтон, а не реальным оружием по борьбе против американских санкций. Поэтому, по мнению наблюдателей, пока неясно, насколько эффективным может быть введение "закона о блокировании". В данном случае многие европейские компании могут решить просто-напросто уйти с иранского рынка, чтобы не лишаться доступа к гораздо более прибыльному рынку США.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из иранского соглашения по атому, заключенного в 2015 году Ираном и "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) международных посредников. Помимо этого, в Вашингтоне заявили, что будут работать над восстановлением санкций против Ирана. Теперь остальные участники соглашения обсуждают, что следует предпринять, чтобы оно осталось в силе.

Соглашение было одобрено в июле 2015 и вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда санкций.

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