Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 1:03

Брюссель. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Европа полна решимости возглавить борьбу с мировой климатической угрозой и поэтому ЕС намерен полностью и эффективно выполнять Парижское соглашение по климату, заявил председатель Евросовета Дональд Туск.

Выступая в понедельник в Нью-Йорке на саммите ООН по климату, он сообщил, что вместо прогнозируемых 40% ЕС ожидает к 2030 году сокращения выбросов парниковых газов примерно на 45% по сравнению с уровнями 1990 года.

"Не менее 25% следующего долгосрочного бюджета ЕС будет направлено на деятельность, связанную с климатом, - объявил он. - Мы также предпринимаем конкретные действия для привлечения частного капитала".

"Выбросы ЕС составляют всего около 9% от общемирового объема. Учитывая это, ЕС укрепляет сотрудничество со всеми странами-партнерами. Будучи крупнейшим в мире донором климатического финансирования, ЕС вместе со своими государствами-членами обеспечивает более 40% государственного финансирования климатических исследований во всем мире. Эти взносы более чем удвоились с 2013 года, превысив 20 млрд евро в год", - напомнил Туск.

Он обещал, что ЕС будет расширять эту финансовую поддержку, в том числе через Европейский инвестиционный банк, который является финансовым инструментом ЕС.

Глава Евросовета анонсировал "Европейскую зеленую сделку" - документ, который Урсула фон дер Ляйен, избранная председателем Европейской комиссии, представит в первые сто дней своего пребывания на этом посту.

По словам Туска, в начале будущего года ЕС представит своим международным партнерам долгосрочную стратегию по климату. Он убежден, что Европа станет первым в мире климатически нейтральным континентом (то есть, будет выбрасывать в атмосферу не больше парниковых газов, чем могут абсорбировать природные и искусственные резервуары - ИФ). Цель ЕС достигнуть климатической нейтральности к 2050 году уже одобрена подавляющим большинством членов союза и одобрение ее всеми странами ЕС - "просто вопрос времени".

1мн ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!