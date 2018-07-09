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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 12:22 09.07.2018 - 12:22

*** Туск готов к переносу саммита ЕС-Япония

Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес выразили соболезнования в связи с многочисленными жертвами наводнения и оползней в Западной Японии.

"В это трудное время Европейский союз солидарен с народом и властями Японии. Мы выражаем наши соболезнования всем, кто потерял своих близких", - говорится в совместном заявлении Ф.Могерини и Х.Стилианидеса, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Европейский союз готов оказать любую помощь нашим японским друзьям", - подчеркивается в документе, в котором также отмечена роль работающих на местах спасательных служб и добровольцев.

На трагедию в Японии откликнулся и председатель Европейского совета Дональд Туск, выразивший в своем микроблоге в "Твиттере" "сердечные соболезнования и слова европейской солидарности с народом Японии и премьер-министром Синдзо Абэ".

Д.Туск заверил Японию в помощи ЕС. Он также заявил: "Учитывая трагические обстоятельства, мы готовы перенести наш саммит ЕС-Япония из Брюсселя в Токио на следующую неделю".

Этот саммит был назначен на 11 июля в Брюсселе.

По последним данным, число погибших в Японии в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными ливнями, достигло 112 человек. Наибольшее число погибших - в префектуре Хиросима на западе острова Хонсю - 44 человека. Еще 26 человек погибли в соседней префектуре Окама и 25 - в префектуре Эхимэ на острове Сикоку. Кроме этого, 77 человек числятся пропавшими без вести, сообщил в понедельник японский телеканал Эн-эйч-кей.

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