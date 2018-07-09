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Этот контент был опубликован 9 июля 2018 г. 14:49 09.07.2018 - 14:49

*** Саммит ЕС-Япония переносится из Брюсселя в Токио, состоится 17 июля

(дополненная версия сообщения от 13:03 мск, добавлена информация о переносе саммита)

Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес выразили соболезнования в связи с многочисленными жертвами наводнения и оползней в Западной Японии.

"В это трудное время Европейский союз солидарен с народом и властями Японии. Мы выражаем наши соболезнования всем, кто потерял своих близких", - говорится в совместном заявлении Ф.Могерини и Х.Стилианидеса, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Европейский союз готов оказать любую помощь нашим японским друзьям", - подчеркивается в документе, в котором также отмечена роль работающих на местах спасательных служб и добровольцев.

На трагедию в Японии откликнулся и председатель Европейского совета Дональд Туск, выразивший в своем "Твиттере" "сердечные соболезнования и слова европейской солидарности с народом Японии и премьер-министром Синдзо Абэ".

Д.Туск заверил Японию в помощи ЕС.

Он также заявил: "Учитывая трагические обстоятельства, мы готовы перенести наш саммит ЕС-Япония из Брюсселя в Токио на следующей неделе".

Этот саммит был назначен на 11 июля в Брюсселе.

Позднее на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас сообщил, что с С.Абэ беседовал по телефону председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также выразил соболезнования в связи с жертвами стихийного бедствия и заявил о готовности оказать помощь Японии.

"Они договорились, что саммит, который должен был пройти в Брюсселе на этой неделе в среду, состоится в Токио на будущей неделе 17 июля", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

По последним данным, число погибших в Японии в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными ливнями, достигло 115 человек. Кроме этого, 61 человек числится пропавшим без вести, сообщил в понедельник японский телеканал Эн-эйч-кей.

1ов аю ап

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