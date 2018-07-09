ЕС заявил о своей солидарности с Японией в связи с постигшим ее стихийным бедствием
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*** Саммит ЕС-Япония переносится из Брюсселя в Токио, состоится 17 июля
(дополненная версия сообщения от 13:03 мск, добавлена информация о переносе саммита)
Брюссель. 9 июля. ИНТЕРФАКС - Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес выразили соболезнования в связи с многочисленными жертвами наводнения и оползней в Западной Японии.
"В это трудное время Европейский союз солидарен с народом и властями Японии. Мы выражаем наши соболезнования всем, кто потерял своих близких", - говорится в совместном заявлении Ф.Могерини и Х.Стилианидеса, распространенном в понедельник в Брюсселе.
"Европейский союз готов оказать любую помощь нашим японским друзьям", - подчеркивается в документе, в котором также отмечена роль работающих на местах спасательных служб и добровольцев.
На трагедию в Японии откликнулся и председатель Европейского совета Дональд Туск, выразивший в своем "Твиттере" "сердечные соболезнования и слова европейской солидарности с народом Японии и премьер-министром Синдзо Абэ".
Д.Туск заверил Японию в помощи ЕС.
Он также заявил: "Учитывая трагические обстоятельства, мы готовы перенести наш саммит ЕС-Япония из Брюсселя в Токио на следующей неделе".
Этот саммит был назначен на 11 июля в Брюсселе.
Позднее на брифинге в Брюсселе официальный представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас сообщил, что с С.Абэ беседовал по телефону председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, который также выразил соболезнования в связи с жертвами стихийного бедствия и заявил о готовности оказать помощь Японии.
"Они договорились, что саммит, который должен был пройти в Брюсселе на этой неделе в среду, состоится в Токио на будущей неделе 17 июля", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.
По последним данным, число погибших в Японии в результате наводнений и оползней, вызванных рекордными ливнями, достигло 115 человек. Кроме этого, 61 человек числится пропавшим без вести, сообщил в понедельник японский телеканал Эн-эйч-кей.
1ов аю ап
Интерфакс