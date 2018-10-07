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Этот контент был опубликован 7 октября 2018 г. 23:07 07.10.2018 - 23:07

Брюссель. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что считает заключение украинского режиссера Олега Сенцова в России "нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия".

"Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность в течение 145 дней голодовки. Его здоровье сейчас ухудшилось до критического состояния. Отказавшись предоставить ему надлежащее медицинское лечение в институционализированных медицинских условиях, власти Российской Федерации нарушили его права человека, а также свои обязательства в области прав человека по международному праву, а именно - по решению Европейского суда по правам человека от 25 июля этого года", - говорится в коммюнике, распространенном вечером в воскресенье в Брюсселе.

В нем ЕВС отмечается, что Евросоюз солидарен с О.Сенцовым и, помимо быстрого и надлежащего лечения режиссера, ожидает его "немедленного освобождения".

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Режиссер все обвинения отрицает.

14 мая 2018 года О.Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.

В минувшую пятницу замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Максименко заявил, что О.Сенцов прекратил голодовку, которую соблюдал с середины мая.

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