Этот контент был опубликован 9 мая 2019 г. 19:54

Берлин. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС выступает за использование дипломатии в связи с решением Ирана частично отказаться от выполнения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Мы делаем ставку не на эскалацию, а на дальнейшее использование дипломатических средств. Мы знаем наши ограничения, но от того, насколько едино выступит в этом вопросе Европа, зависят наши шансы реализовать наши возможности путем переговоров", - заявила А.Меркель журналистам в четверг в румынском городе Сибиу после завершения неформального саммита Евросоюза, посвященного стратегической программе ЕС на 2019-2024 годы. Канцлера цитирует пресс-служба правительства ФРГ.

В минувшую среду президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД в качестве ответа на выход год назад из "ядерной сделки" США. После этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел санкции против производства металлов в Иране.

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