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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 17:17 11.10.2018 - 17:17

Брюссель. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Европейский подход к санкциям против Венесуэлы основывается на адресных мерах, которые не затронут экономику страны в целом, чтобы не отразиться на жизни простого населения, и без того страдающего от правящего режима, заявил в четверг в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник.

"Что касается идеи нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы, следует знать, что импорт венесуэльской нефти в Европу почти отсутствует. Это не та хорошая сырая нефть, которая нам нужна. Это тяжелая нефть с большим содержанием серы. Европейские нефтеперерабатывающие заводы не приспособлены для обработки этого типа сырой нефти", - сказал журналистам в Брюсселе функционер ЕС, комментируя в четверг на условиях анонимности повестку дня заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза, запланированного на 15 октября в Люксембурге.

Кроме того, по его словам, ЕС избегает массированного экономического ущерба, который будет иметь серьезные социальные последствия.

"Мы всегда подходим по принципу адресных ограничительных мер, а не таких мер, которые бы ударили в целом по венесуэльской экономике. Понятно, что если ударить по всей экономике, пострадают, прежде всего, люди, которым и без того тяжело, и они, как известно, массово покидают страну", - объяснил собеседник СМИ.

Он напомнил, что ЕС уже принял ограничительные меры в отношении венесуэльских властей. Помимо эмбарго на оружие и оснащение для внутренних репрессий, были введены индивидуальные санкции против 18 лиц, нарушавших принципы демократии и правового государства. Изучается возможность дополнительного расширения таких санкций на членов правительства и других представителей государственной власти.

Главы МИД ЕС рассмотрят в понедельник в ходе рабочего обеда ситуацию в Венесуэле.

"Конфронтация между правительством и оппозицией еще больше усилилась, и риторика правительства зазвучала громче, особенно в адрес сторонних акторов", - констатировал европейский чиновник.

По его оценке, "можно говорить о массовом миграционном кризисе", при котором около 1,5 млн венесуэльцев от безысходности покинули свою страну и находятся в Колумбии, Эквадоре, Перу, Бразилии и других государствах.

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