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Берлин. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Совместная комиссия по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в пятницу сообщила, что ЕС проводит расширение мандат Европейского инвестиционного банка для кредитования Ирана при американских санкциях, говорится в заявлении комиссии.

"Участники уведомили, что они находятся в процессе обновления "закона о блокировании" ЕС, чтобы защитить компании стран-членов Евросоюза и обновления мандата Европейского инвестиционного банка по внешним заимствованиям, чтобы в него вошел Иран", - говорится в заявлении.

Ранее в мае Евросоюз, отреагировав на решение США о возобновлении санкций в отношении Ирана, решил ответить на односторонние шаги США и защитить свои предприятия, запустив "закон о блокировании" от 1996 года.

Так называемый "закон о блокировании" был принят в 1996 году в ходе конфликта вокруг санкций США против Кубы, Ирана и Ливии, которые могли коснуться европейских компаний. Более 20 лет законодательный акт оставался невостребованным, поскольку конфликт с Вашингтоном тогда удалось уладить.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана. После этого иранская сторона заявляла, что согласна остаться в СВПД только в том случае, если остальные партнеры, без США, смогут обеспечить выполнение всех обязательств по соглашению, в частности, в сфере экономики. В иранском руководстве предупреждали, что если соблюдение параметров СВПД станет невыгодным, Тегеран выйдет из соглашения.

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Интерфакс