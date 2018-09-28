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Брюссель. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС официально поддержал планы Еврокомиссии по инвестированию вместе с государствами-членами ЕС 1 млрд евро в европейскую суперкомпьютерную инфраструктуру мирового класса сообщила в Брюсселе пресс-служба Еврокомиссии.

Также Совет ЕС утвердил в пятницу союзный регламент, призванный стимулировать технологию высокопроизводительных вычислений путем учреждения нового европейского совместного предприятия, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Это предприятие будет регулировать совместное использование ресурсов в Европе с целью разработки суперкомпьютеров для обработки "больших данных", что является важным инструментом для поиска ответов на вызовы современного мира", - сказано в коммюнике Совета ЕС.

Совместное предприятие получит название EuroHPC, оно будет базироваться в Люксембурге, его членами станет ЕС, отдельные страны союза и ряд других стран. Ожидается, что свою работу предприятие начнет не позднее начала 2019 года.

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Интерфакс