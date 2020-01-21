Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 17:00

Брюссель. 21 января. ИНТЕРФАКС - Европейская комиссия и группа Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявили о том, что совместно выделяют 200 млн евро на новаторские проекты в космической отрасли.

Представитель Еврокомиссии во вторник на брифинге назвал это важнейшей инициативой по поддержке европейских космических стартапов.

Он сообщил, что на проходящей в Брюсселе 12-й Европейской конференции по космосу ЕИБ и аэрокосмическая компания ArianeGroup подписали соглашение, подтверждающее условный займ в размере 100 млн евро для новой программы запусков ракетоносителей Ariane 6.

Эта сделка подкреплена Инвестиционным планом для Европы.

Кроме того, Еврокомиссия и Европейский инвестиционный фонд (EIF) объявили о первой поддерживаемой ЕС пилотной космической программе InnovFin Space Equity Pilot и о создании первого в Европе пилотного технического фонда, ориентированного на космос.

InnovFin Space Equity Pilot - это программа стоимостью 100 млн евро в рамках инициативы InnovFin ("Финансы ЕС для новаторов" - ИФ), специально предназначенная для поддержки инноваций и развития европейских малых и средних предприятий, работающих в области космических технологий.

"Финансовые инструменты, поддерживаемые ЕС, позволяют нашим партнерам, ЕИБ и ЕИФ, инвестировать в более рискованные области и привлекать другие инвестиции из государственного и частного секторов", - сказала в этой связи комиссар ЕС по инновациям, исследованиям, культуре, образованию и молодежи Мария Габриэль.

Комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон назвал сегодняшние два объявления "переломным моментом в поддержке Евросоюзом своей космической промышленности".

Кредит ЕИБ для программы Ariane 6, по его словам, служит цели обеспечить автономный выход ЕС в космос. А программой InnovFin Space Брюссель посылает четкий сигнал об инвестиционной привлекательности космического бизнеса в Европе.

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