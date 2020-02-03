Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 12:09

Брюссель. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Евросоюзу и Великобритании необходимо согласовать сотрудничество по таким вопросам, как внешняя политика, оборона и безопасность, заявил в понедельник координатор ЕС по переговорам с британской стороной о будущих отношениях Мишель Барнье.

"Нам нужно сотрудничество по внешней политике, по проблемам безопасности, обороне", - сказал он на брифинге в Брюсселе.

По словам Барнье, теперь, когда Великобритания вышла из ЕС, сторонам нужны новые механизмы по консультациям и обмену информацией по этим темам.

1во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!