Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 2:19

Брюссель. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Председатель Евросовета Дональд Туск объявил в четверг, что Евросоюз и Великобритания пришли к согласию о сроке Brexit - 31 октября 2019 года.

"Европейский союз 27 государств и Соединенное Королевство согласовали гибкое продление до 31 октября. Это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти лучшее возможное решение", - написал Д.Туск в своем "Твиттере".

Глава Евросовета распространил 9 апреля письмо-приглашение на внеочередной саммит руководителям стран ЕС, в котором сообщил, что одним из возможных вариантов может быть "гибкое продление, которое будет продолжаться лишь столько времени, сколько необходимо, и не более одного года".

По его мнению, "гибкость позволит автоматически прекратить продление, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе".

Предлагаемый им "гибкий" срок, объяснял Д.Туск, позволит Великобритании свободно уйти, когда она будет готова. А Евросоюзу 27 государств избежать повторных саммитов по Brexit.

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