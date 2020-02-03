Этот контент был опубликован 3 февраля 2020 г. 18:18

Брюссель. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - Координатор ЕС на переговорах с Великобританией о будущих отношениях Мишель Барнье подчеркнул важность тесного сотрудничества сторон в области безопасности, назвав такие угрозы, как терроризм, организованная преступность, киберпреступность и страны, стремящиеся извне дестабилизировать государства союза.

"Перед лицом этих вызовов мы должны иметь возможность рассчитывать друг на друга, как это происходит сегодня", - сказал Барнье в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя утвержденные Европейской комиссией директивы к переговорам с Великобританией о новом партнерстве.

"Вот почему в этом мандате (директивах ЕК - ИФ) мы предлагаем тесно работать с Соединенным Королевством, чтобы гарантировать внутри и вне (Евросоюза - ИФ) безопасность наших соотечественников. Мы желаем в меру возможного установить рамочные правила, позволяющие обмен данными, а также полицейское и судебное сотрудничество", - продолжил главный переговорщик ЕС.

Он назвал три условия ЕС, которые должны быть соблюдены в сотрудничестве с Великобританией в сфере внутренней безопасности: Соединенное Королевство должно обязаться применять Европейскую конвенцию о защите прав человека, британское правительство должно ввести "адекватные стандарты защиты данных", любое сотрудничество должно быть подчинено эффективному механизму урегулирования разногласий.

"Мы также хотим прочного сотрудничества в области иностранных дел, политики безопасности и обороны, по которым работаем и будем работать в тесном взаимодействии с высоким представителем (Евросоюза - ИФ) Жозепом Боррелем", - отметил Барнье.

Он пояснил, что речь идет о защите стран ЕС от внешних угроз и об условиях взаимодействия, которые позволят ЕС и Великобритании совместно работать над урегулированием конфликтов и укреплением мира и безопасности.

"Для этого нам нужны механизмы диалога, консультаций, обмена информацией и сотрудничества - такие механизмы, которые должны будут полностью уважать автономию и суверенитет союза и Соединенного Королевства", - резюмировал Барнье.

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