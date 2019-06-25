Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 16:50

Брюссель, 25 июня. ИНТЕРФАКС - Совет ЕС принял во вторник решение о подписании двух соглашений между ЕС и Вьетнамом - о свободной торговле (FTA) и о защите инвестиций (IPA).

Оба соглашения подпишут 30 июня 2019 года в Ханое.

"Вьетнам - динамичный и многообещающий рынок с более чем 95 млн потребителей, и обе стороны много выиграют от укрепления торговых связей", - заявила, комментируя это событие, комиссар ЕС по торговле Сесилия Мальмстрем.

"Помимо явных экономических выгод, эта сделка также направлена на укрепление прав человека, на защиту окружающей среды и прав трудящихся", - отметила она.

Торговое соглашение предусматривает практически полное (99%) устранение таможенных пошлин между ЕС и Вьетнамом. С его вступлением в силу отменяются 65% пошлин на экспорт из ЕС во Вьетнам, а остальные будут постепенно сокращаться в течение 10 лет.

Что касается вьетнамского экспорта в ЕС, то 71% пошлин исчезнет после вступления соглашения в силу, а остальные будут сокращаться в течение 7 лет.

Соглашение о свободной торговле также снизит многие нетарифные барьеры, откроет вьетнамские рынки услуг и государственных закупок для европейских компаний. Соглашение о защите инвестиций в свою очередь усилит защиту инвестиций ЕС в стране.

Торговая сделка между ЕС и Вьетнамом содержит положения о защите интеллектуальной собственности, о либерализации инвестиций и об устойчивом развитии. В частности, она включает обязательства по внедрению во Вьетнаме основных стандартов МОТ (о свободе вступать в независимые профсоюзы, о запрете детского труда) и конвенций ООН, касающихся борьбы с изменением климата и защиты биоразнообразия.

Вьетнам - второй по величине торговый партнер ЕС в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) после Сингапура. Объем торговли товарами с ним составляет почти 50 млрд евро в год, а в части услуг - почти на 4 млрд евро.

Основной импорт ЕС из Вьетнама включает телекоммуникационное оборудование, одежду и продукты питания. ЕС экспортирует во Вьетнам машины и транспортное оборудование, химикаты и сельскохозяйственные продукты.

1мн аю

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