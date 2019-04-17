Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 16:59

Брюссель. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Решение США об исках к иностранным компаниям, работающим на Кубе на конфискованных у американцев объектах, нарушает международное право и ударяет по интересам компаний, говорится в совместном заявлении представителей ЕС и Канады.

"Решение США... вызывает сожаление, оно окажет значительное влияние на компании ЕС и Канады, законно работающие на Кубе", - говорится в заявлении, пописанном главой европейской дипломатии Федерикой Могерини, главой МИД Канады Христей Фриленд и членом Еврокомиссии по торговле Сессилией Мальстрем.

"ЕС и Канада считают, что экстерриториальное применение односторонних мер, связанных с Кубой, противоречит нормам международного права", - отмечают авторы текста, подчеркнув, что это решение властей в Вашингтоне приведет к множеству ответных исков со стороны канадских и европейских компаний.

Ранее в среду госсекретарь США Майк Помпео объявил, что власти США разрешат подавать иски против иностранных компаний, которые работают на Кубе, используя конфискованную Гаваной у американцев собственность.

"Решение вступает в силу со 2 мая", - сказал он журналистам в госдепе.

В соответствии с этим решением власти США больше не будут приостанавливать действие закона, разрешающего подачу подобного рода исков.

Помощник госсекретаря США Ким Брайер отметила, что решение Госдепа не предполагает исключений, добавив, что большинству иностранных компаний, работающих на Кубе, не о чем беспокоиться.

"Я хочу подчеркнуть, что европейские компании, работающие на Кубе, могут не волноваться, если они не связаны с собственностью, украденной у американцев", - уточнила она. Как сообщали ранее СМИ, речь идет о конфискованной в ходе кубинской революции 1959 года недвижимости. Вашингтон теперь возобновит действие закона Хелмса-Бёртона, приостановленного в 1996 году, когда его и принял конгресс США. Закон позволит людям, бежавшим с Кубы, подавать иски против иностранных компаний, которые используют конфискованную у них кубинскими властями собственность.

На протяжении 23 лет каждый американский президент отменял действие закона, так как он вызывал критику со стороны других стран, а его применение могло привести к огромному количеству исков американцев в отношении иностранных компаний, поясняют американские СМИ.

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