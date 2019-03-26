Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 16:05

Париж. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Общее стремление ЕС и Китая заключается в том, чтобы не допустить новых конфликтов в торговой сфере, заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я думаю, что наша общая цель - не допустить новых торговых конфликтов", - сказал французский лидер после четырехсторонней встречи в Париже, в которой приняли участие председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Э.Макрона, в ходе переговоров они обсудили как "дружбу", так и "существующее соперничество" между ЕС и Китаем, но договорились стремиться к "партнерству, основанному на доверии".

В совместном заявлении двух лидеров, опубликованном Елисейским дворцом, говорится, что Париж и Пекин будут противостоять вызовам, основываясь на приверженности идеям мультилатерализма.

"Франция и Китай считают, что в нынешних обстоятельствах приверженность мультилатерализму является наилучшим способом для продвижения международного сотрудничества на фоне увеличения количества рисков и общих вызовов, а также для сохранения мира и процветания во всем мире", - отмечается в заявлении.

Париж и Пекин также выразили желание усилить сотрудничество в ряде областей, в частности, в киберпространстве.

"Они (стороны - ИФ) усилят сотрудничество в том, что касается борьбы с киберпреступностью, использованием интернета в террористических целях и с другими злонамеренным действиями в киберпространстве", - указывается в коммюнике.

Кроме того, Э.Макрон и Си Цзиньпин во время двусторонней встречи обсудили проблемы экологии. Они отметили, что будут "противостоять вызовам, касающимся изменения климата".

Лидеры также затронули иранскую тематику. Они указали, что Совместной всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является "ключевым элементом режима нераспространения ядерного оружия и важным фактором международной и региональной безопасности.

Говоря о ситуации вокруг КНДР, президент Франции и председатель КНР подтвердили свою приверженность имплементации резолюций СБ ООН.

Си Цзиньпин прибыл 24 марта во Францию с трехдневным официальным визитом. Во вторник он принял участие в четырехсторонней встрече, посвященной глобальному управлению.

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