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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 10:29 16.07.2018 - 10:29

Брюссель. 16 июля. ИНТЕРФАКС - ЕС и КНР заявили о приверженности полной имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), говорится в совместном заявлении сторон, опубликованном на сайте Европейского совета в понедельник.

"ЕС и Китай напомнили, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) - это ключевой элемент глобальной архитектуры нераспространения и значительное дипломатическое достижение, подтвержденное Советом Безопасности ООН в резолюции 2231", - говорится в заявлении по итогам саммита в Пекине.

"Они (ЕС и Китай - ИФ) подтверждают приверженность беспрерывной, полной и эффективной имплементации СВПД", - говорится в заявлении.

Стороны приветствовали тот факт, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) вновь подтвердило соблюдение Ираном своих обещаний, связанных с атомом.

Саммит ЕС-Китай прошел 16 июля в Пекине. В саммите принял участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На повестке саммита были вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, СВПД, ситуация в Сирии и Афганистан.

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