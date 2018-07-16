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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 7:14 16.07.2018 - 07:14

Пекин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз и Китай выступают за соблюдение договоренностей по иранской ядерной программе, завил журналистам председатель Евросовета Дональд Туск.

"Мы едины в вопросе необходимости сохранения и эффективного выполнения соглашения по ядерной программе Ирана", - сказал он на пресс-конференции в рамках саммита ЕС-КНР в Пекине.

Соглашение по иранскому атому было подписано "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия Франция и США) в 2015 году. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения и восстановлении против Ирана существовавших до подписания соглашения санкций.

Остальные подписанты соглашения заявили о приверженности его условиям.

1гк ав

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