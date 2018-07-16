ЕС и Китай подтвердили необходимость соблюдения соглашения по иранскому атому - Туск
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Пекин. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз и Китай выступают за соблюдение договоренностей по иранской ядерной программе, завил журналистам председатель Евросовета Дональд Туск.
"Мы едины в вопросе необходимости сохранения и эффективного выполнения соглашения по ядерной программе Ирана", - сказал он на пресс-конференции в рамках саммита ЕС-КНР в Пекине.
Соглашение по иранскому атому было подписано "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия Франция и США) в 2015 году. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения и восстановлении против Ирана существовавших до подписания соглашения санкций.
Остальные подписанты соглашения заявили о приверженности его условиям.
1гк ав
Интерфакс