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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 10:30 16.07.2018 - 10:30

Брюссель. 16 июля. ИНТЕРФАКС - ЕС и Китай поприветствовали обещания, сделанные в ходе встречи лидеров США и КНДР, а также Юга и Севера Корейского полуострова, говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС по итогам саммита в Пекине.

"Две стороны поприветствовали обещания, данные на саммите США-КНДР и межкорейском саммите, в том числе приверженность полной денуклеаризации", - говорится в заявлении.

ЕС и Китай призывают "все стороны в полной мере и всеобъемлюще применять соответствующие резолюции Совета безопасности ООН".

Ранее в этом году состоялись переговоры лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также лидера КНДР и президента США Дональда Трампа. В ходе обеих встреч были достигнуты договоренности о денуклеаризации КНДР.

Саммит ЕС-Китай прошел 16 июля в Пекине. В саммите принял участие премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На повестке саммита были вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, СВПД, ситуация в Сирии и Афганистан.

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