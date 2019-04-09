Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 18:58

*** В совместном заявлении они, в частности, призвали к полному выполнению Минских соглашений

Брюссель. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Евросоюз и Китай на двустороннем саммите во вторник подтвердили намерение вносить совместный вклад в международный мир и стабильность путем активизации диалога и сотрудничества и в соответствии с международным правом.

"Они поддерживают мирное урегулирование региональных споров и конфликтов посредством диалога и консультаций", - подчеркивается в совместном заявлении сторон, распространенном в Брюсселе после завершения встречи в верхах ЕС-КНР.

Это относится, в частности, к ситуации на востоке Украины. "В том, что касается Украины, и напоминая о резолюции 2202 Совета Безопасности ООН (2015 г.), ЕС и Китай призывают к полному выполнению Минских соглашений", - говорится в заявлении.

Евросоюз и Китай напомнили в документе, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе является "ключевым элементом глобальной архитектуры нераспространения и значительным дипломатическим достижением, одобренным единогласно Советом Безопасности ООН в его резолюции 2231".

Они подтвердили свою приверженность дальнейшему, полному и эффективному осуществлению СВПД, а также усилиям по сохранению экономических выгод для Ирана.

ЕС и Китай заявили о поддержке усилий КНДР и США по сохранению диалога по мирному урегулирования, а также продолжающегося межкорейского примирения. Они "подчеркнули важность полного выполнения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН всеми сторонами".

В совместном документе также отражается решимость ЕС и Китая "работать вместе и тесно координировать свои действия в рамках развивающегося мирного процесса в Афганистане, который должен быть всеобъемлющим и инклюзивным". Они договорились "поддерживать международные и региональные усилия по обеспечению стабильности и безопасности в целях содействия экономическому и социальному развитию Афганистана и большей региональной экономической взаимосвязи до, во время и после мирного урегулирования".

Отдельный параграф совместного заявления посвящен ситуации в Венесуэле. Брюссель и Пекин подтвердили готовность "работать с другими сторонами над политическим, мирным и демократическим решением, выбранным народом Венесуэлы".

ЕС приветствовал продолжающиеся консультации между Китаем и странами АСЕАН, направленные на принятие эффективного кодекса поведения для Южно-Китайского моря. "Китай и ЕС призывают все соответствующие стороны к диалогу, мирному урегулированию споров и воздержанию от действий, которые могут привести к усилению напряженности", - сказано в заявлении по итогу саммита ЕС-КНР.

Стороны договорились укреплять сотрудничество и обмены на высоком уровне по вопросам мира, безопасности и обороны, включая безопасность на море и борьбу с пиратством, поддержание мира и безопасности в Африке, а также обмен информацией о кризисном регулировании и операциях ООН по поддержанию мира.

Участники встречи в верхах ЕС-КНР, кроме того, обменялись мнениями о ситуации в Мьянме и вокруг нее.

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